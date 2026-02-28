Gəncədə güclü külək uşaq bağçasının dam örtüyünü uçurub

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    Güclü külək nəticəsində Gəncə şəhər 46 saylı körpələr evi- uşaq bağçasının dam örtüyü uçub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.

    Güclü külək səbəbindən həmçinin şəhərin müxtəlif ərazilərində fərdi yaşayış evlərinin də dam örtüyü uçub, evlərə zərər dəyib. Eyni zamanda bir neçə iri gövdəli ağac aşıb.

    Küləyin yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti qurumların əməkdaşları tərəfindən işlər davam etdirilir.

