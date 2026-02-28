Gəncədə güclü külək uşaq bağçasının dam örtüyünü uçurub
Hadisə
- 28 fevral, 2026
- 11:40
Güclü külək nəticəsində Gəncə şəhər 46 saylı körpələr evi- uşaq bağçasının dam örtüyü uçub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.
Güclü külək səbəbindən həmçinin şəhərin müxtəlif ərazilərində fərdi yaşayış evlərinin də dam örtüyü uçub, evlərə zərər dəyib. Eyni zamanda bir neçə iri gövdəli ağac aşıb.
Küləyin yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti qurumların əməkdaşları tərəfindən işlər davam etdirilir.
Son xəbərlər
13:11
KİV: Qətər üzərində İran raketi zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
13:10
Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıbHadisə
13:10
Bəhreyndə həyəcan siqnalı işə düşübDigər ölkələr
13:08
FHN-in "112" qaynar xəttinə hər gün 6 mindən çox zəng daxil olurDaxili siyasət
13:05
Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəmDigər ölkələr
12:58
İsrail HHM vasitələri İran raketini zərərsizləşdirib, zərərçəkən yoxdur - YENİLƏNİBRegion
12:50
FHN-in idarə rəisi: Qaynar xəttə daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti yalan xarakterli olurDaxili siyasət
12:46
Avstriyalı mütəxəssis Roman Yahoda Bakıda yeni əməkdaşlıq perspektivlərindən danışıbİdman
12:42