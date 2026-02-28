KİV: İran Prezidenti hücumlar nəticəsində xəsarət almayıb
Digər
- 28 fevral, 2026
- 11:44
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian İsrail və ABŞ-nin hücumları nəticəsində xəsarət almayıb.
Bu barədə "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Qeyd olunub ki, ölkə prezidentinin sağlamlığında heç bir problem yoxdur.
