    KİV: İran Prezidenti hücumlar nəticəsində xəsarət almayıb

    • 28 fevral, 2026
    • 11:44
    KİV: İran Prezidenti hücumlar nəticəsində xəsarət almayıb

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian İsrail və ABŞ-nin hücumları nəticəsində xəsarət almayıb.

    Bu barədə "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, ölkə prezidentinin sağlamlığında heç bir problem yoxdur.

    СМИ: Президент Ирана не пострадал в результате атак
    Iranian president unharmed following strikes

