СМИ: Президент Ирана не пострадал в результате атак
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 11:43
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате атак Израиля и США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.
Отмечается, что "президент республики находится в полном здравии, никаких проблем у него не возникло".
