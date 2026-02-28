Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir
Maliyyə
- 28 fevral, 2026
- 11:56
Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 41,56 manat təşkil edir.
İddiaçılar təkliflərini martın 12-nə qədər Xidmətə təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə həmin gün, saat 17:00-da baxılacaq.
Ötən il Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin auditoru "Azəruçot" MMC olub. Ona auditor xidmətlərinin göstərilməsi üçün 1 590 manat ödənilib.
Son xəbərlər
13:12
Cəlilabadda Uzuntəpə su anbarında suyun səviyyəsi artıb, subasma təhlükəsi yaranıbHadisə
13:11
KİV: Qətər üzərində İran raketi zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
13:10
Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıbHadisə
13:10
Bəhreyndə həyəcan siqnalı işə düşübDigər ölkələr
13:08
FHN-in "112" qaynar xəttinə hər gün 6 mindən çox zəng daxil olurDaxili siyasət
13:05
Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəmDigər ölkələr
12:58
İsrail HHM vasitələri İran raketini zərərsizləşdirib, zərərçəkən yoxdur - YENİLƏNİBRegion
12:50
FHN-in idarə rəisi: Qaynar xəttə daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti yalan xarakterli olurDaxili siyasət
12:46