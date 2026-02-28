İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    • 28 fevral, 2026
    • 11:56
    Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 41,56 manat təşkil edir.

    İddiaçılar təkliflərini martın 12-nə qədər Xidmətə təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə həmin gün, saat 17:00-da baxılacaq.

    Ötən il Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin auditoru "Azəruçot" MMC olub. Ona auditor xidmətlərinin göstərilməsi üçün 1 590 manat ödənilib.

    maliyyə hesabatları audit

