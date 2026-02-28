Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura yekun vurulur
Komanda
- 28 fevral, 2026
- 10:07
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.
"Xilasedici" "Murov Az Terminal"ı qəbul edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) idman zalındakı oyun saat 16:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, XV turda daha əvvəl "Ordu" "Gənclər"i 3:0, "Neftçi" "Azərreyl"i 3:2 hesabı ilə üstələyib.
