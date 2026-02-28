İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilir

    Region
    28 fevral, 2026
    10:02
    Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilir

    Qazaxıstanın Şımkent şəhərində Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarələrinə texniki xidmət mərkəzinin tikintisi başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan KİV-ləri Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Layihəni SCAT aviaşirkəti Boeing ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirir.

    "Layihə Boeing istehsalı olan hava gəmilərinin, o cümlədən Boeing 737 (Classic/NG/MAX), Boeing 757/767 ailələrinə aid təyyarələrin, həmçinin genişgövdəli Boeing 777 hava gəmiləri üzrə perspektiv proqramların texniki xidmətinə yönəlmiş tam istehsal dövrünə malik müasir mərkəzin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu baxımdan əlavə Boeing hava gəmilərinin satın alınması planlaşdırılır", - nazirlikdən bildiriblər.

    Layihənin həyata keçirilməsi Qazaxıstanda xarici aviaşirkətlərin hava gəmilərinin texniki xidmətinə cəlb oluna biləcək beynəlxalq səviyyəli müasir servis bazasının formalaşdırılmasına imkan verəcək.

    Qazaxıstan Mərkəzi Asiya təyyarə
    В Казахстане откроется крупнейший в ЦА центр техобслуживания самолетов

