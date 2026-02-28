Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Казахстане откроется крупнейший в ЦА центр техобслуживания самолетов

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 09:46
    В Казахстане откроется крупнейший в ЦА центр техобслуживания самолетов

    В казахстанском Шымкенте началось строительство крупнейшего в Центральной Азии центра технического обслуживания воздушных судов.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Минтранспорта Казахстана.

    Проект реализует авиакомпания SCAT в партнерстве с Boeing.

    "Проект предусматривает создание современного центра полного производственного цикла с фокусом на обслуживании воздушных судов производства Boeing, включая самолеты семейств Boeing 737 (Classic/NG/MAX), Boeing 757/767, а также перспективные программы по широкофюзеляжным воздушным судам Boeing 777. В этой связи планируется закуп дополнительных воздушных судов Boeing", - сообщили в ведомстве.

    Реализация проекта позволит сформировать в Казахстане современную сервисную базу международного уровня, способную привлекать к обслуживанию воздушные суда иностранных авиакомпаний.

    Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilir

