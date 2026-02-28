В Казахстане откроется крупнейший в ЦА центр техобслуживания самолетов

В казахстанском Шымкенте началось строительство крупнейшего в Центральной Азии центра технического обслуживания воздушных судов.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Минтранспорта Казахстана.

Проект реализует авиакомпания SCAT в партнерстве с Boeing.

"Проект предусматривает создание современного центра полного производственного цикла с фокусом на обслуживании воздушных судов производства Boeing, включая самолеты семейств Boeing 737 (Classic/NG/MAX), Boeing 757/767, а также перспективные программы по широкофюзеляжным воздушным судам Boeing 777. В этой связи планируется закуп дополнительных воздушных судов Boeing", - сообщили в ведомстве.

Реализация проекта позволит сформировать в Казахстане современную сервисную базу международного уровня, способную привлекать к обслуживанию воздушные суда иностранных авиакомпаний.