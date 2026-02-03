Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Лекорню: У Франции, наконец, есть бюджет

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 02:21
    Лекорню: У Франции, наконец, есть бюджет

    Национальное собрание Франции, отклонив два вотума недоверия правительству, в понедельник 2 февраля окончательно утвердило бюджет страны на 2026 год и вышло из четырехмесячного политического тупика.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, с требованием отставки правительства выступили правые и левые радикалы.

    Законодатели отклонили эти вотумы, внесенные после того, как премьер Себастьян Лекорню в пятницу 30 января в третий и последний раз провел проект бюджета через парламент без голосования с использованием статьи Конституции 49.3.

    "У Франции наконец-то есть бюджет", - процитировали СМИ заявление Лекорню.

    Бюджет предусматривает сокращение дефицита до 5% ВВП, повышение налогов для части бизнеса и увеличение военных расходов (6,5 миллиарда евро), а также социальные меры.

    Выступая перед голосованием по вотуму недоверия в понедельник, Лекорню раскритиковал оппозиционные партии- крайне правых "Национальное собрание" (RN) и левых "Непокорная Франция" (LFI).

    Франция находится под давлением ЕС, правила которого требуют сократить соотношение долга страны к ВВП, который превышает установленный потолок на 60% и отстает только от Греции и Италии. С этой целью бюджетный законопроект включает в себя повышение налогов для ряда предприятий, что должно принести около 7,3 млрд евро в казну.

    Лента новостей