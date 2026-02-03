Лекорню: У Франции, наконец, есть бюджет

Национальное собрание Франции, отклонив два вотума недоверия правительству, в понедельник 2 февраля окончательно утвердило бюджет страны на 2026 год и вышло из четырехмесячного политического тупика.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, с требованием отставки правительства выступили правые и левые радикалы.

Законодатели отклонили эти вотумы, внесенные после того, как премьер Себастьян Лекорню в пятницу 30 января в третий и последний раз провел проект бюджета через парламент без голосования с использованием статьи Конституции 49.3.

"У Франции наконец-то есть бюджет", - процитировали СМИ заявление Лекорню.

Бюджет предусматривает сокращение дефицита до 5% ВВП, повышение налогов для части бизнеса и увеличение военных расходов (6,5 миллиарда евро), а также социальные меры.

Выступая перед голосованием по вотуму недоверия в понедельник, Лекорню раскритиковал оппозиционные партии- крайне правых "Национальное собрание" (RN) и левых "Непокорная Франция" (LFI).

Франция находится под давлением ЕС, правила которого требуют сократить соотношение долга страны к ВВП, который превышает установленный потолок на 60% и отстает только от Греции и Италии. С этой целью бюджетный законопроект включает в себя повышение налогов для ряда предприятий, что должно принести около 7,3 млрд евро в казну.