В Армении суд продлил арест Галстаняна на два месяца

    Суд первой инстанции в Армении продлил срок содержания под стражей главы Тавушской епархии Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна еще на два месяца.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Прокурор Айк Ованнисян ходатайствовал о продлении ареста на три месяца, заявив, что, находясь на свободе, Галстанян может препятствовать судебному разбирательству.

    Сам Галстанян заявил, что не примет замену меры пресечения на домашний арест, залог, подписку о невыезде или административный надзор.

