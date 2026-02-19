Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы

    • 19 февраля, 2026
    • 23:06
    Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы

    Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Венесуэлы, впервые введенные в 2015 году.

    Как передает Report, это следует из документа, опубликованного на сайте Федерального реестра.

    Речь идет о рестрикциях против Венесуэлы, которые были введены на основании указа, подписанного 44-м президентом США Бараком Обамой в марте 2015 года в связи с нарушениями прав человека. В последующие годы эти санкции неоднократно расширялись, ужесточались и продлевались.

    В уведомлении утверждается, что ситуация в Венесуэле, в связи с которой были приняты упомянутые ограничительные меры, продолжает "представлять необычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США". "Поэтому я продлеваю режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 13 692", - отметил американский лидер.

    Уведомление, как в нем указано, будет официально опубликовано 20 февраля.

    Власти США в последние несколько недель вывели из-под американских санкций многие операции, связанные с работой в нефтегазовом секторе Венесуэлы.

