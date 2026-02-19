Baqrat Qalstanyanın həbs müddəti daha iki ay uzadılıb
Region
- 19 fevral, 2026
- 17:20
Ermənistanda birinci instansiya məhkəməsi Tavuş yeparxiyasının başçısı, Ermənistan Apostol Kilsəsinin arxiyepiskopu, "Müqəddəs mübarizə" hərəkatının lideri Baqrat Qalstanyanın həbs müddətini daha iki ay uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Prokuror Hayk Ovannisyan həbsin üç ay uzadılmasını xahiş edərək bildirib ki, Qalstanyan azadlıqda olarkən məhkəmə prosesinə mane ola bilər.
Qalstanyanın özü isə bəyan edib ki, qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı, girov, ölkəni tərk etməmək barədə iltizam və ya inzibati nəzarətlə əvəz edilməsini qəbul etməyəcək.
Son xəbərlər
17:47
Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldırMədəniyyət siyasəti
17:41
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
17:41
"Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
17:38
Foto
Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülübEkologiya
17:34
Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblərDigər ölkələr
17:29
Foto
BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıbİqtisadiyyat
17:29
Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcəkDigər ölkələr
17:27
Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
17:26
Foto