İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Baqrat Qalstanyanın həbs müddəti daha iki ay uzadılıb

    Region
    • 19 fevral, 2026
    • 17:20
    Baqrat Qalstanyanın həbs müddəti daha iki ay uzadılıb

    Ermənistanda birinci instansiya məhkəməsi Tavuş yeparxiyasının başçısı, Ermənistan Apostol Kilsəsinin arxiyepiskopu, "Müqəddəs mübarizə" hərəkatının lideri Baqrat Qalstanyanın həbs müddətini daha iki ay uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Prokuror Hayk Ovannisyan həbsin üç ay uzadılmasını xahiş edərək bildirib ki, Qalstanyan azadlıqda olarkən məhkəmə prosesinə mane ola bilər.

    Qalstanyanın özü isə bəyan edib ki, qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı, girov, ölkəni tərk etməmək barədə iltizam və ya inzibati nəzarətlə əvəz edilməsini qəbul etməyəcək.

    Ermənistan Baqrat Qalstanyan
    В Армении суд продлил арест Галстаняна на два месяца

    Son xəbərlər

    17:47

    Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:41

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    17:41

    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:38
    Foto

    Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülüb

    Ekologiya
    17:34

    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    17:29
    Foto

    BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

    İqtisadiyyat
    17:29

    Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək

    Digər ölkələr
    17:27

    Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:26
    Foto

    Bakıda neokolonializmə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bəyanat qəbul edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti