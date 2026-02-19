Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностью

    Социальная защита
    • 19 февраля, 2026
    • 17:09
    В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностью

    В Нафталанском реабилитационном центре за минувший год услуги оказаны более 5 400 гражданам с инвалидностью.

    Как сообщает Report, об этом заявила сотрудница Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Айгюн Абдуллаева в ходе медиатура в центр.

    По ее словам, в поствоенный период около 400 человек с инвалидностью, связанной с войной, прошли здесь реабилитацию.

    Отмечается, что в центре, рассчитанном на 25 коек, осуществляется медицинская и социально-психологическая реабилитация. Предоставляются услуги лечебной физкультуры, физиотерапии, лечебного массажа, занятий в бассейне, психотерапии, логопедической и трудовой терапии.

    В рамках медиатура представители медиа ознакомились с условиями, созданными в центре.

    Нафталанский реабилитационный центр Госагентства медико-социальной экспертизы Айгюн Абдуллаева
    Фото
    Son bir ildə Naftalan Reabilitasiya Mərkəzində əlilliyi olan 5 400-dən çox şəxsə xidmət göstərilib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:27

    На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

    Другие страны
    17:19

    Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде выбыл из строя из-за травмы

    Футбол
    17:12

    В Армении суд продлил арест Галстаняна на два месяца

    В регионе
    17:12

    Делегация Сената США впервые с начала войны посетила Украину

    Другие страны
    17:11
    Фото

    В Балакене похоронен шехид I Карабахской войны Джаваншир Гасанов

    Внутренняя политика
    17:09
    Фото

    В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностью

    Социальная защита
    17:05

    Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евро

    Другие страны
    17:04
    Фото

    В Исмаиллы прошли похороны шехида I Карабахской войны Фармана Фейзуллаева — ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:02

    Цены на эталонные марки нефти выросли более чем на 1% - ОБНОВЛЕНО-2

    Энергетика
    Лента новостей