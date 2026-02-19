В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностью
Социальная защита
- 19 февраля, 2026
- 17:09
В Нафталанском реабилитационном центре за минувший год услуги оказаны более 5 400 гражданам с инвалидностью.
Как сообщает Report, об этом заявила сотрудница Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Айгюн Абдуллаева в ходе медиатура в центр.
По ее словам, в поствоенный период около 400 человек с инвалидностью, связанной с войной, прошли здесь реабилитацию.
Отмечается, что в центре, рассчитанном на 25 коек, осуществляется медицинская и социально-психологическая реабилитация. Предоставляются услуги лечебной физкультуры, физиотерапии, лечебного массажа, занятий в бассейне, психотерапии, логопедической и трудовой терапии.
В рамках медиатура представители медиа ознакомились с условиями, созданными в центре.
В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностью
