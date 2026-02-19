Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Пакистане после реконструкции открыт Центр азербайджанского языка и культуры

    Наука и образование
    • 19 февраля, 2026
    • 17:35
    В Пакистане после реконструкции открыт Центр азербайджанского языка и культуры

    В Пакистанском университете современных языков (NUML) состоялось открытие Центра азербайджанского языка и культуры после реконструкции.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, в мероприятии, организованном по этому случаю, приняли участие посол Азербайджана в этой стране Хазар Фархадов, ректор Пакистанского университета современных языков Шахид Махмуд Каяни, проректоры высшего учебного заведения, преподавательский состав и студенты, представители аналитических центров, а также сотрудники посольства.

    Ректор университета Шахид Махмуд Каяни заявил, что Азербайджан и Пакистан являются двумя дружественными и братскими странами. Он отметил, что функционирование Пакистанского культурного центра в Азербайджанском университете языков и Центра азербайджанского языка и культуры в NUML играют исключительную роль в укреплении существующих многоплановых связей между двумя странами.

    В видеообращении ректор Азербайджанского университета языков, академик Кямал Абдулла подчеркнул важность развития азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере образования, и значимость проведения совместных научных исследований.

    Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, в свою очередь, рассказал о динамичном развитии азербайджано-пакистанских отношений и о работе, проделанной в этом направлении за прошедший период.

    Посол отметил, что Центр азербайджанского языка и культуры, функционирующий с июня 2022 года и открытый после капитальной реконструкции, играет важную роль в дальнейшем углублении отношений между двумя дружественными и братскими странами в сферах науки, образования и культуры. Он выразил благодарность руководству NUML за оказанную поддержку в работе Центра.

