    На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 17:27
    На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

    Извержение вулкана Канлаон произошло на Филиппинах - волна пепла поднялась на 2 тыс. метров над кратером.

    Как передает Report, об этом сообщает издание GMA news со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии страны.

    Сообщается, что извержение произошло в 16:38 и длилось две минуты.

    "В результате этого события образовался темно-серый шлейф извержения, который поднялся на 2 тыс. метров над кратером, а затем сместился на юго-запад", - сообщает издание.

    В районе вулкана объявлен второй уровень тревоги. В радиусе четырех километров строго запрещено находиться.

