Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евро

Правительство Швеции сегодня одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине стоимостью 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро).

Как передает Report cо ссылкой на SVT, об этом сообщил шведский министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.

Около 400 млн евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2 - это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, которые особенно эффективны в сбивании дронов. В дополнение страна передаст сенсоры, роботы и зенитные пушки.

Еще 524 млн евро будут направлены на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников. Остальные - более 280 млн евро - будут использованы на гранатометы из запасов шведской армии, а также пойдут на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.