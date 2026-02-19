Делегация Сената США впервые с начала войны посетила Украину

Делегация Сената США впервые посетила Украину после начала российско-украинской войны в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

По его словам, в состав делегации вошли сенаторы Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус, Крис Кунс и Ричард Блюменталь.

"Всего двумя днями ранее сенаторы Уайтхаус и Блюменталь встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве", - написал Сибига.

Министр отметил, что, эти визиты подчеркивают неизменную двухпартийную солидарность Соединенных Штатов с Украиной.

"Мы благодарны сенаторам за их присутствие в Киеве и Одессе - мощный сигнал дружбы и приверженности суверенитету Украины и справедливому миру", - отметил он.