Делегация Сената США впервые с начала войны посетила Украину
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 17:12
Делегация Сената США впервые посетила Украину после начала российско-украинской войны в 2022 году.
Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
По его словам, в состав делегации вошли сенаторы Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус, Крис Кунс и Ричард Блюменталь.
"Всего двумя днями ранее сенаторы Уайтхаус и Блюменталь встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве", - написал Сибига.
Министр отметил, что, эти визиты подчеркивают неизменную двухпартийную солидарность Соединенных Штатов с Украиной.
"Мы благодарны сенаторам за их присутствие в Киеве и Одессе - мощный сигнал дружбы и приверженности суверенитету Украины и справедливому миру", - отметил он.
