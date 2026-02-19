İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 17:34
    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    ABŞ Senatının nümayəndə heyəti 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasından sonra ilk dəfə Ukraynaya səfər edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, nümayəndə heyətinin tərkibinə senatorlar Cin Şahin, Şeldon Uaythaus, Kris Kuns və Riçard Blumental daxildir: "Cəmi iki gün əvvəl senatorlar Uaythaus və Blumental Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüblər".

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsi Andrey Sibiqa
    Делегация Сената США впервые с начала войны посетила Украину

