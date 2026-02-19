Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər
Digər ölkələr
- 19 fevral, 2026
- 17:34
ABŞ Senatının nümayəndə heyəti 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasından sonra ilk dəfə Ukraynaya səfər edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Onun sözlərinə görə, nümayəndə heyətinin tərkibinə senatorlar Cin Şahin, Şeldon Uaythaus, Kris Kuns və Riçard Blumental daxildir: "Cəmi iki gün əvvəl senatorlar Uaythaus və Blumental Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüblər".
Son xəbərlər
17:41
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
17:41
"Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
17:38
Foto
Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülübEkologiya
17:34
Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblərDigər ölkələr
17:29
Foto
BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıbİqtisadiyyat
17:29
Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcəkDigər ölkələr
17:27
Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
17:26
Foto
Bakıda neokolonializmə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bəyanat qəbul edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:20