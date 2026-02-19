Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде выбыл из строя из-за травмы

    Футбол
    • 19 февраля, 2026
    • 17:19
    Футболист Карабаха Бахлул Мустафазаде выбыл из строя из-за травмы

    Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде, получивший травму на 22-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла", выбыл из строя примерно на 10-12 недель.

    Как сообщили в пресс-службе клуба в ответ на запрос Report, по итогам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение приводящих мышц левого бедра.

    В настоящее время медицинский персонал оценивает необходимость хирургического вмешательства. Сроки возвращения игрока к тренировкам будут определяться индивидуально в зависимости от хода реабилитации.

    Согласно предварительному медицинскому заключению, восстановительный период может занять около 10–12 недель.

    Напомним, что накануне в Баку "Карабах" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:6.

    "Qarabağ"ın futbolçusu 10-12 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
