Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде выбыл из строя из-за травмы
Футбол
- 19 февраля, 2026
- 17:19
Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде, получивший травму на 22-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла", выбыл из строя примерно на 10-12 недель.
Как сообщили в пресс-службе клуба в ответ на запрос Report, по итогам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение приводящих мышц левого бедра.
В настоящее время медицинский персонал оценивает необходимость хирургического вмешательства. Сроки возвращения игрока к тренировкам будут определяться индивидуально в зависимости от хода реабилитации.
Согласно предварительному медицинскому заключению, восстановительный период может занять около 10–12 недель.
Напомним, что накануне в Баку "Карабах" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:6.
