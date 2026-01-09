İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Ukrayna Rusiyanın raket hücumlarına görə BMT-nin təcili iclasının keçirilməsinə çalışır

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 11:57
    Ukrayna Rusiyanın raket hücumlarına görə BMT-nin təcili iclasının keçirilməsinə çalışır

    Ukrayna Rusiya Silahlı Qüvvələrinin "Oreşnik" raketi ilə Lvova zərbə endirməsindən sonra BMT-nin təcili iclasının keçirilməsinə təşəbbüs göstərir.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bəyan edib.

    "Avropa İttifaqı və NATO sərhədi yaxınlığında belə bir zərbə Avropa qitəsinin təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır və transatlantik birlik üçün bir sınaqdır. Biz Rusiyanın məsuliyyətsiz hərəkətlərinə cavab olaraq qətiyyətli tədbirlərin görülməsini tələb edirik. Biz Birləşmiş Ştatları, avropalı tərəfdaşlarımızı, eləcə də bütün ölkələri və beynəlxalq təşkilatları diplomatik kanallar vasitəsilə bu təhlükəli hücumun təfərrüatları barədə məlumatlandırırıq. Biz beynəlxalq addımlara - BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası, Ukrayna-NATO Şurasının iclası, həmçinin Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və ATƏT çərçivəsində cavab tədbirlərinə təşəbbüs göstəririk", - o bildirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Oreşnik BMT
