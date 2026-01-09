Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 11:40
    Сибига: Украина инициирует срочное заседание ООН из-за удара ВС РФ по Львову Орешником

    Украина инициирует срочное заседание ООН после удара ВС РФ по Львову "Орешником".

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    "Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России. Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Мы инициируем международные действия - срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ", - сказал он.

    Отметим, что Минобороны России распространило заявиление, в котором говорится о том, что "ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины".

    Андрей Сибига Украина заседание ООН Россия ракетный комплекс "Орешник"

