Tramp Meksikada narkokartellərə qarşı əməliyyata başlaya bilər
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 12:06
ABŞ Prezidenti Donald Tramp narkokartellərə qarşı quruda əməliyyatlara başlamaq planını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Fox News"ə müsahibəsində bildirib.
"Biz su yolu ilə gələn narkotiklərin 97%-nin qarşısını aldıq və indi qurudakı kartellərə zərbələr endirməyə başlayacağıq", - Prezident qeyd edib.
D.Tramp həmçinin vurğulayıb ki, narkokartellər Meksika üzərində böyük hakimiyyətə malikdirlər.
"Kartellər Meksikanı idarə edir. Bu ölkədə baş verənləri müşahidə etmək çox kədərlidir", - o əlavə edib.
