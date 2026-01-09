İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Tramp Meksikada narkokartellərə qarşı əməliyyata başlaya bilər

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:06
    Tramp Meksikada narkokartellərə qarşı əməliyyata başlaya bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp narkokartellərə qarşı quruda əməliyyatlara başlamaq planını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Fox News"ə müsahibəsində bildirib.

    "Biz su yolu ilə gələn narkotiklərin 97%-nin qarşısını aldıq və indi qurudakı kartellərə zərbələr endirməyə başlayacağıq", - Prezident qeyd edib.

    D.Tramp həmçinin vurğulayıb ki, narkokartellər Meksika üzərində böyük hakimiyyətə malikdirlər.

    "Kartellər Meksikanı idarə edir. Bu ölkədə baş verənləri müşahidə etmək çox kədərlidir", - o əlavə edib.

    ABŞ Donald Tramp Meksika narkokartellər
    Трамп заявил о планах нанести удары по наркокартелям, в том числе и в Мексике

    Son xəbərlər

    12:42

    Türkiyə yaxın vaxtlarda Somalidə neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı məqsədilə qazma işlərinə başlayacaq

    Region
    12:41

    2026-cı ildə rəqəmsallaşma səviyyəsi üzrə diaqnostika və qiymətləndirmə aparılacaq qurumların siyahısı açıqlanıb

    İKT
    12:41

    Ağdərənin 4 kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:34

    Ginnesin Rekordlar Kitabına düşmüş ikiqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

    Hadisə
    12:25

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    12:24
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları üçün maarifləndirmə tədbiri təşkil olunub

    Fərdi
    12:23

    Tokayev: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı gücləndirəcəyik

    Region
    12:13

    "Bakı–Xankəndi" Azərbaycan Velosiped Yarışının maskotu müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti