Трамп заявил о планах нанести удары по наркокартелям, в том числе и в Мексике

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах начать действия против наркокартелей на суше.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Fox News.

"Ме перекрыли 97% наркотиков, поступающих по воде и теперь начнем наносить удары картелям на суше", - сказал он.

Трамп также отметил, что наркокартели имеют большую власть над Мексикой.

"Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - добавил он.