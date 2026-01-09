Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Трамп заявил о планах нанести удары по наркокартелям, в том числе и в Мексике

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 11:49
    Трамп заявил о планах нанести удары по наркокартелям, в том числе и в Мексике

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах начать действия против наркокартелей на суше.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью Fox News.

    "Ме перекрыли 97% наркотиков, поступающих по воде и теперь начнем наносить удары картелям на суше", - сказал он.

    Трамп также отметил, что наркокартели имеют большую власть над Мексикой.

    "Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - добавил он.

