Трамп заявил о планах нанести удары по наркокартелям, в том числе и в Мексике
Другие страны
- 09 января, 2026
- 11:49
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах начать действия против наркокартелей на суше.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью Fox News.
"Ме перекрыли 97% наркотиков, поступающих по воде и теперь начнем наносить удары картелям на суше", - сказал он.
Трамп также отметил, что наркокартели имеют большую власть над Мексикой.
"Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - добавил он.
Последние новости
12:41
Азербайджан экстрадировал в Таджикистан разыскиваемого за мошенничествоПроисшествия
12:39
В 2025 году АЖД перевезли более 10 млн пассажировИнфраструктура
12:37
Посольство Катара получило повреждения в результате ударов ВС РФ по КиевуДругие страны
12:35
ВБ: В Азербайджане нереализованная торговля составляет 58% потенциального товарооборотаБизнес
12:27
Во Франции и Британии свыше 400 тыс. домов остались без электричества из-за циклонаДругие страны
12:15
В 2025 году 1,8 тыс. человек обеспечены работой по механизму квотированияСоциальная защита
12:06
Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе "Имарат" будет как финал Лиги чемпионовФутбол
12:00
Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направленииВ регионе
11:57