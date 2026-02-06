Rusiya Ermənistana nüvə sənayesində hərtərəfli əməkdaşlıq təklif edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 23:14
    Rusiyanın "Rosatom" dövlət korporasiyası Ermənistana nüvə sənayesində hərtərəfli əməkdaşlıq təklif edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya nüvə dövlət korporasiyasının mediaya verdiyi açıqlamada bildirilib.

    "Rosatom Dövlət Korporasiyası erməni tərəfdaşlarına böyük, orta və kiçik tutumlu nüvə elektrik stansiyalarının tikintisi və qeyri-nüvə layihələri də daxil olmaqla əlaqəli layihələrin həyata keçirilməsi daxil olmaqla hərtərəfli əməkdaşlıq təklif edir", - deyə bəyanatda qeyd olunub.

    Vurğulanıb ki, fevralın 6-da dövlət korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçev Ermənistanın Milli Məclisinin sədri Alen Simoyanla görüşüb. Məlumata görə, Rosatom rəhbəri Ermənistan Atom Elektrik Stansiyasının (AES) ömrünün uzadılması ilə bağlı işlərin gedişatından danışıb. O, həmçinin Ermənistanda yeni nüvə enerji bloklarının tikintisini ətraflı müzakirə edib.

    Россия предложила Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли

