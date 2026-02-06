Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Россия предложила Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 23:05
    Россия предложила Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли

    Российская государственная корпорация "Росатом" предлагает Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении российской ядерной госкорпорации для СМИ.

    "Госкорпорация "Росатом" предлагает армянским партнерам комплексное сотрудничество, включающее сооружение станций большой, средней или малой мощности и реализацию смежных проектов, в том числе неядерного характера",- говорится в сообщении.

    Отмечается, что 6 февраля генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев встретился с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симояном.

    Сообщается, что глава "Росатома" рассказал о ходе работ по повторному продлению срока эксплуатации Армянской АЭС. Кроме того, он подробно остановился на вопросе о строительстве в Армении новых атомных энергоблоков.

    Армения Алексей Лихачев Ален Симонян
    Rusiya Ermənistana nüvə sənayesində hərtərəfli əməkdaşlıq təklif edib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:53

    Мирные договоренности на Кавказе делают ТМТМ наиболее перспективным маршрутом

    В регионе
    23:31
    Фото

    В Габале начался II Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка"

    Другие
    23:05

    Россия предложила Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли

    В регионе
    22:55

    Апелляционный суд США отклонил иск против усилий Трампа по запрету программ DEI

    Другие страны
    22:40

    Бессент: Слова Трампа о возможном иске к его кандидату на пост главы ФРС были шуткой

    Другие страны
    22:29

    ANP: Несколько ведомств Нидерландов столкнулись с масштабной утечкой данных

    Другие страны
    22:07

    Рынок криптовалют за день оставил без позиций 436 тыс. участников

    Финансы
    21:53

    Президент ФША: Призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам будет увеличен

    Индивидуальные
    21:45

    Рауф Мамедов: В чемпионате Азербайджана преобладают молодые и перспективные шахматисты

    Индивидуальные
    Лента новостей