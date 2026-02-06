Россия предложила Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли

Российская государственная корпорация "Росатом" предлагает Армении комплексное сотрудничество в атомной отрасли.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российской ядерной госкорпорации для СМИ.

"Госкорпорация "Росатом" предлагает армянским партнерам комплексное сотрудничество, включающее сооружение станций большой, средней или малой мощности и реализацию смежных проектов, в том числе неядерного характера",- говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 февраля генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев встретился с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симояном.

Сообщается, что глава "Росатома" рассказал о ходе работ по повторному продлению срока эксплуатации Армянской АЭС. Кроме того, он подробно остановился на вопросе о строительстве в Армении новых атомных энергоблоков.