Bessent: Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə namizədi məhkəməyə verə biləcəyini zarafatla deyib
Digər ölkələr
- 06 fevral, 2026
- 23:50
ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent vurğulayıb ki, Prezident Donald Tramp həftəsonu faiz dərəcələri aşağı salınmasa, Kevin Uorşu - Federal Ehtiyatlar Sisteminin (FES) sədri vəzifəsinə namizədi məhkəməyə verə biləcəyini zarafatla deyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Bessent Senatdakı dinləmələrdə senator Elizabet Uorrenin sualına cavab olaraq bildirib ki, Trampın Vaşinqtonda şam yeməyində səsləndirdiyi sözlər zarafat kimi deyilib.
