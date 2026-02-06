Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Бессент: Слова Трампа о возможном иске к его кандидату на пост главы ФРС были шуткой

    06 февраля, 2026
    • 22:40
    Бессент: Слова Трампа о возможном иске к его кандидату на пост главы ФРС были шуткой

    Министр финансов США Скотт Бессент в подчеркнул, что президент Дональд Трамп пошутил, когда в выходные сказал, что может подать в суд на Кевина Уорша, своего кандидата на должность председателя Федеральной резервной системы, если тот не снизит процентные ставки.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что накануне Бессент, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен на слушаниях в банковском комитете Сената, заявил в интервью CNBC, что реплика Трампа, прозвучавшая на ужине в Вашингтоне, была явно сказана в шутливом ключе.

    Лента новостей