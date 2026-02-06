Бессент: Слова Трампа о возможном иске к его кандидату на пост главы ФРС были шуткой
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 22:40
Министр финансов США Скотт Бессент в подчеркнул, что президент Дональд Трамп пошутил, когда в выходные сказал, что может подать в суд на Кевина Уорша, своего кандидата на должность председателя Федеральной резервной системы, если тот не снизит процентные ставки.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что накануне Бессент, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен на слушаниях в банковском комитете Сената, заявил в интервью CNBC, что реплика Трампа, прозвучавшая на ужине в Вашингтоне, была явно сказана в шутливом ключе.
Последние новости
23:53
Мирные договоренности на Кавказе делают ТМТМ наиболее перспективным маршрутомВ регионе
23:31
Фото
В Габале начался II Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка"Другие
23:05
Россия предложила Армении комплексное сотрудничество в атомной отраслиВ регионе
22:55
Апелляционный суд США отклонил иск против усилий Трампа по запрету программ DEIДругие страны
22:40
Бессент: Слова Трампа о возможном иске к его кандидату на пост главы ФРС были шуткойДругие страны
22:29
ANP: Несколько ведомств Нидерландов столкнулись с масштабной утечкой данныхДругие страны
22:07
Рынок криптовалют за день оставил без позиций 436 тыс. участниковФинансы
21:53
Президент ФША: Призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам будет увеличенИндивидуальные
21:45