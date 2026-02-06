"Azərreyl" heyətinə braziliyalı voleybolçu cəlb edib
- 06 fevral, 2026
- 23:34
Qadınlardan ibarət "Azərreyl" voleybol komandası heyətinə yeni oyunçu cəlb edib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, braziliyalı diaqonal hücumçu Natiele Qonçalves cari mövsümün sonuna qədər "Azərreyl"in şərəfini qoruyacaq.
34 yaşlı voleybolçu beynəlxalq təcrübəsi və güclü hücum potensialı ilə seçilir.
