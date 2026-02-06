İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Azərreyl" heyətinə braziliyalı voleybolçu cəlb edib

    Komanda
    • 06 fevral, 2026
    • 23:34
    Azərreyl heyətinə braziliyalı voleybolçu cəlb edib

    Qadınlardan ibarət "Azərreyl" voleybol komandası heyətinə yeni oyunçu cəlb edib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, braziliyalı diaqonal hücumçu Natiele Qonçalves cari mövsümün sonuna qədər "Azərreyl"in şərəfini qoruyacaq.

    34 yaşlı voleybolçu beynəlxalq təcrübəsi və güclü hücum potensialı ilə seçilir.

    Voleybol Natiele Qonçalves

    Son xəbərlər

    23:50

    Bessent: Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə namizədi məhkəməyə verə biləcəyini zarafatla deyib

    Digər ölkələr
    23:50
    Foto

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    23:34

    "Azərreyl" heyətinə braziliyalı voleybolçu cəlb edib

    Komanda
    23:23
    Foto

    Qəbələdə "Qış nağılı" II Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub

    Digər
    23:14

    Rusiya Ermənistana nüvə sənayesində hərtərəfli əməkdaşlıq təklif edib

    Region
    23:03
    Foto

    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    22:56

    "Real" və "Bavariya"nın sabiq futbolçusu karyerasını ABŞ klubunda davam etdirəcək

    Futbol
    22:56

    ANP: Niderlandın bir neçə qurumunun əməkdaşlarının məlumatları sızdırılıb

    Digər ölkələr
    22:37

    İstanbulda "Marksist-Leninst Kommunist Partiyası" adlı terror təşkilatına qarşı əməliyyat keçirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti