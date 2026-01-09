İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "Bakı–Xankəndi" Azərbaycan Velosiped Yarışının maskotu müəyyənləşib

    Fərdi
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:13
    Bakı–Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışının maskotu müəyyənləşib

    "Bakı–Xankəndi" Azərbaycan Velosiped Yarışının maskotu müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından (AzVİF) məlumat verilib.

    Federasiya tərəfindən yarışın maskotu kimi milli-mənəvi dəyərləri, güc və dözümlülüyü simvolizə edən Qarabağ atı seçilib.

    AzVİF rəsmi maskotunun hazırlanması ilə bağlı müsabiqə elan edib. Müsabiqənin məqsədi Qarabağ atı obrazını müasir dizayn yanaşması ilə təqdim edən, velosiped idmanının dinamizmini və Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən yaddaqalan maskotun yaradılmasıdır.

    Qeyd edək ki, "Bakı–Xankəndi" Azərbaycan Velosiped Yarışı mayın 10-14-ü aralığında təşkil olunacaq.

    "Bakı-Xankəndi" Azərbaycan velosiped yarışı Maskot Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası Qarabağ atı

    Son xəbərlər

    12:42

    Türkiyə Somalidə neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı məqsədilə qazma işlərinə başlayacaq

    Region
    12:41

    2026-cı ildə rəqəmsallaşma səviyyəsi üzrə diaqnostika və qiymətləndirmə aparılacaq qurumların siyahısı açıqlanıb

    İKT
    12:41

    Ağdərənin 4 kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:34

    Ginnesin Rekordlar Kitabına düşmüş ikiqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

    Hadisə
    12:25

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    12:24
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları üçün maarifləndirmə tədbiri təşkil olunub

    Fərdi
    12:23

    Tokayev: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı gücləndirəcəyik

    Region
    12:13

    "Bakı–Xankəndi" Azərbaycan Velosiped Yarışının maskotu müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti