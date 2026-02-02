Azərbaycanın I Liqa klubu "Qarabağ"ın yetirməsini transfer edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanın I Liqa klubu Qarabağın yetirməsini transfer edib

    Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Difai" "Qarabağ"ın yetirməsi Nihad Əliyevi transfer edib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Müdafiəçi artıq kollektivə qoşulub.

    Qeyd edək ki, N.Əliyev "Qarabağ"ın U-10 komandasından əvəzedicilərinə qədər bütün yaş qruplarında çıxış edib. O, Azərbaycanın U-16, U-17 və U-19 yığmalarında da forma geyinib.

