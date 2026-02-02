İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə menecerlər üçün imtahan keçirilib

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 10:49
    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə menecerlər üçün imtahan keçirilib

    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə klublarda lisenziyalaşdırma sahəsində çalışan yeni əməkdaşlar üçün onlayn formatda imtahan keçirilib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə AFFA-nın Lisenziya və Qeydiyyat departamentinin əməkdaşları iştirakçılara imtahanın şərtlərini xatırladıblar.

    Menecerlər verilən sualları cavablandırıblar. İmtahandan müvəffəqiyyətlə keçən klub nümayəndələri xüsusi sertifikatla təltif olunacaqlar.

    Qeyd edək ki, qaydalara əsasən, hər bir iddiaçı klubun lisenziyalaşdırma üzrə meneceri müvafiq sertifikata malik olmalıdır.

