İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Fərid Osmanov: "MyGovID" bütün əsas sistemlərə inteqrasiya edilib"

    İKT
    • 02 fevral, 2026
    • 10:47
    Fərid Osmanov: MyGovID bütün əsas sistemlərə inteqrasiya edilib

    Bu gün "MyGovID" platforması bütün əsas informasiya resurslarına və sistemlərə inteqrasiya edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov qurumun ötənilki fəaliyyətinin nəticələrinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq vahid giriş sistemi mərkəzləşdirilmiş formada aidiyyəti dövlət sistemlərinə və informasiya sistemlərinə inteqrasiya olunur: "Ötən dövrdə 100-dən çox yeni dövlət və özəl informasiya sistemləri "MyGovID"ə inteqrasiya edilib. "MyGovID"-nin məhz MyGov ilə inteqrasiyasının daha da optimallaşdırılması istifadəçilər üçün daha əlçatan və rahat dövlət, elektron xidmətlərini təmin edib".

    O bildirib ki, 2025-ci ildə "MyGovID" istifadəçilərinin sayı artıq 5 milyon nəfəri keçib və gündəlik əsasda müvafiq platforma vasitəsilə istifadəçilər digər informasiya sistemlərinə və resurslarına keçid edə bilirlər: "Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, "MyGovID" vasitəsilə istifadəçilərin şifrələrinin və istifadəçi adlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi diqqətdə saxlanılıb. 2025-ci ildə həmin şifrələrin qorunması üçün vətəndaşlara iki faktorlu autentifikasiya alətləri də müvafiq kanallara inteqrasiya edilib".

    F. Osmanov ötən il "MyGov" platformanın istifadəçi əhatəliliyinin ötən il ərzində kifayət qədər genişləndiyini diqqətə çatdırıb: "2025-ci ildə 1 milyondan çox yeni istifadəçi platformaya qoşulub. Ümumi istifadəçi sayı 2,3 dəfə artaraq 2 milyonu keçib. Artıq demək olar ki, MyGov platformasına ayda ən azı bir dəfə aktiv şəkildə daxil olan istifadəçilərin sayı 1 milyonun üzərindədir. Rəqəmsal sənədlərin istifadəsi ötən ildə 2 milyondan çox olub. Hesabat dövründə 360-dan çox xidmətə vətəndaşlar tərəfindən müraciət olunub".

    Fərid Osmanov mygov İRİA
    Фарид Османов: MyGovID интегрирована со всеми основными системами

    Son xəbərlər

    11:15

    "Xankəndi" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    11:15

    Azərbaycanda innovasiya qanunvericiliyi daha da təkmilləşdiriləcək

    İKT
    11:15

    Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:14

    Qardabanidə qızqaçırma faktı ilə bağlı üç nəfər saxlanılıb

    Region
    11:11

    "Neftçi" cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıb

    Futbol
    11:07
    Foto

    Türkiyədə iki avtobus toqquşub, 18 nəfər yaralanıb

    Region
    11:05

    Azərbaycan çempionatları tarixində het-trik edən legioner futbolçuların sayı 50-yə çatıb

    Futbol
    11:02

    İRİA: "Digital Bridge" vasitəsilə 2 milyarddan artıq əməliyyat həyata keçirilib

    İKT
    11:00

    Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclası başlayıb

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti