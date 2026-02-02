Fərid Osmanov: "MyGovID" bütün əsas sistemlərə inteqrasiya edilib"
- 02 fevral, 2026
- 10:47
Bu gün "MyGovID" platforması bütün əsas informasiya resurslarına və sistemlərə inteqrasiya edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov qurumun ötənilki fəaliyyətinin nəticələrinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq vahid giriş sistemi mərkəzləşdirilmiş formada aidiyyəti dövlət sistemlərinə və informasiya sistemlərinə inteqrasiya olunur: "Ötən dövrdə 100-dən çox yeni dövlət və özəl informasiya sistemləri "MyGovID"ə inteqrasiya edilib. "MyGovID"-nin məhz MyGov ilə inteqrasiyasının daha da optimallaşdırılması istifadəçilər üçün daha əlçatan və rahat dövlət, elektron xidmətlərini təmin edib".
O bildirib ki, 2025-ci ildə "MyGovID" istifadəçilərinin sayı artıq 5 milyon nəfəri keçib və gündəlik əsasda müvafiq platforma vasitəsilə istifadəçilər digər informasiya sistemlərinə və resurslarına keçid edə bilirlər: "Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, "MyGovID" vasitəsilə istifadəçilərin şifrələrinin və istifadəçi adlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi diqqətdə saxlanılıb. 2025-ci ildə həmin şifrələrin qorunması üçün vətəndaşlara iki faktorlu autentifikasiya alətləri də müvafiq kanallara inteqrasiya edilib".
F. Osmanov ötən il "MyGov" platformanın istifadəçi əhatəliliyinin ötən il ərzində kifayət qədər genişləndiyini diqqətə çatdırıb: "2025-ci ildə 1 milyondan çox yeni istifadəçi platformaya qoşulub. Ümumi istifadəçi sayı 2,3 dəfə artaraq 2 milyonu keçib. Artıq demək olar ki, MyGov platformasına ayda ən azı bir dəfə aktiv şəkildə daxil olan istifadəçilərin sayı 1 milyonun üzərindədir. Rəqəmsal sənədlərin istifadəsi ötən ildə 2 milyondan çox olub. Hesabat dövründə 360-dan çox xidmətə vətəndaşlar tərəfindən müraciət olunub".