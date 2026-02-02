Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Фарид Османов: MyGovID интегрирована со всеми основными системами

    ИКТ
    • 02 февраля, 2026
    • 11:11
    Фарид Османов: MyGovID интегрирована со всеми основными системами

    Сегодня платформа MyGovID интегрирована со всеми основными информационными ресурсами и системами.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2025 год.

    По его словам, в соответствии с требованиями законодательства единая система входа в централизованной форме интегрируется в соответствующие государственные и информационные системы: "За прошедший период более 100 новых государственных и частных информационных систем были интегрированы с MyGovID. Оптимизация интеграции MyGovID именно с MyGov обеспечила пользователям более доступные и удобные государственные электронные услуги".

    Он отметил, что в 2025 году количество пользователей MyGovID уже превысило 5 миллионов человек, и на ежедневной основе пользователи могут через соответствующую платформу переходить в другие информационные системы и ресурсы: "Особенно следует отметить, что обеспечение безопасности паролей и имен пользователей через MyGovID находится под постоянным вниманием. В 2025 году для защиты паролей была внедрена система двухфакторной аутентификации".

    Османов отметил, что за прошлый год охват пользователей платформы MyGov значительно расширился: "В 2025 году более 1 миллиона новых пользователей присоединились к платформе. Общее количество пользователей увеличилось в 2,3 раза, превысив 2 миллиона. Теперь можно сказать, что количество пользователей, активно входящих на платформу MyGov не менее одного раза в месяц, превышает 1 миллион. Использование цифровых документов в прошлом году составило более 2 миллионов. В отчетный период граждане обратились более чем за 360 услугами".

    Фарид Османов Агентство инноваций и цифрового развития платформа MyGovID myGov
    Fərid Osmanov: "MyGovID" bütün əsas sistemlərə inteqrasiya edilib"
    MyGovID integrated with all key information systems in Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    12:28

    Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

    Милли Меджлис
    12:28

    Багаи: В ближайшие дни Иран примет ответные меры в отношении ЕС

    В регионе
    12:27

    В Азербайджане в 2025 году трудоустроены более 72 тыс. молодых людей

    Социальная защита
    12:04

    В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 85 человек, четверо скончались

    Здоровье
    12:00

    На месторождении "Джеруй" в Кыргызстане произошел обвал горной массы, один человек погиб

    В регионе
    11:59

    В автопромышленном комплексе в Стамбуле вспыхнул пожар

    В регионе
    11:51

    Вице-президент IATA: При верной стратегии Баку может перехватить потоки Восток-Запад - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    11:50

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    11:43

    Приоритет Агентства инноваций в 2026 году - усовершенствование законодательства в сфере инноваций

    ИКТ
    Лента новостей