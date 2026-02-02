Фарид Османов: MyGovID интегрирована со всеми основными системами

Сегодня платформа MyGovID интегрирована со всеми основными информационными ресурсами и системами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 2025 год.

По его словам, в соответствии с требованиями законодательства единая система входа в централизованной форме интегрируется в соответствующие государственные и информационные системы: "За прошедший период более 100 новых государственных и частных информационных систем были интегрированы с MyGovID. Оптимизация интеграции MyGovID именно с MyGov обеспечила пользователям более доступные и удобные государственные электронные услуги".

Он отметил, что в 2025 году количество пользователей MyGovID уже превысило 5 миллионов человек, и на ежедневной основе пользователи могут через соответствующую платформу переходить в другие информационные системы и ресурсы: "Особенно следует отметить, что обеспечение безопасности паролей и имен пользователей через MyGovID находится под постоянным вниманием. В 2025 году для защиты паролей была внедрена система двухфакторной аутентификации".

Османов отметил, что за прошлый год охват пользователей платформы MyGov значительно расширился: "В 2025 году более 1 миллиона новых пользователей присоединились к платформе. Общее количество пользователей увеличилось в 2,3 раза, превысив 2 миллиона. Теперь можно сказать, что количество пользователей, активно входящих на платформу MyGov не менее одного раза в месяц, превышает 1 миллион. Использование цифровых документов в прошлом году составило более 2 миллионов. В отчетный период граждане обратились более чем за 360 услугами".