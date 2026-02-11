Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib
Komanda
- 11 fevral, 2026
- 19:37
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Ordu" kollektivi ilə qarşılaşan "Murov Az Terminal" 3:0 (25:17, 25:17, 25:12) hesablı qələbə qazanıb.
"Neftçi" "Gənclər"i 3:0 (26:24, 25:23, 25:18), "Xilasedici" isə "Azərreyl"i 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) məğlub edib.
