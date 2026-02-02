"Mançester Siti"nin müdafiəçisi karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 10:57
"Mançester Siti"nin müdafiəçisi Con Stounz karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ingiltərəli futbolçu yayda azad agent olacaq.
"Bavariya"nın baş məşqçisi Vensan Kompani futbolçunu heyətdə görməkdə maraqlıdır.
Qeyd edək ki, C.Stounz 2016-cı ildə "Everton"dan "Mançester Siti"yə 55 milyon avroya transfer olunub. Müdafiəçi cari mövsümdə "şəhərlilər"in heyətində bütün turnirlərdə 13 matça çıxıb və məhsuldar göstəricilərlə yadda qalmayıb.
