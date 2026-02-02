İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "Mançester Siti"nin müdafiəçisi karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

Futbol

• 02 fevral, 2026

• 10:57

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 10:57
    Mançester Sitinin müdafiəçisi karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    "Mançester Siti"nin müdafiəçisi Con Stounz karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ingiltərəli futbolçu yayda azad agent olacaq.

    "Bavariya"nın baş məşqçisi Vensan Kompani futbolçunu heyətdə görməkdə maraqlıdır.

    Qeyd edək ki, C.Stounz 2016-cı ildə "Everton"dan "Mançester Siti"yə 55 milyon avroya transfer olunub. Müdafiəçi cari mövsümdə "şəhərlilər"in heyətində bütün turnirlərdə 13 matça çıxıb və məhsuldar göstəricilərlə yadda qalmayıb.

    Con Stounz Vensan Kompani

