    Filippində qəza nəticəsində ölənlərin sayı 43-ə çatıb

    • 02 fevral, 2026
    • 10:39
    Filippində qəza nəticəsində ölənlərin sayı 43-ə çatıb

    Filippində "Trisha Kerstin 3" adlı "Ro-Ro" tipli bərənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 43-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "GMA News" telekanalı sahil mühafizə xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Bazar ertəsi Basilan əyalətində Baluk adası yaxınlığındakı sularda daha üç nəfərin meyiti aşkarlanıb.

    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 43
    Death toll from Philippines ferry disaster rises to 43

