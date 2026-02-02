Filippində qəza nəticəsində ölənlərin sayı 43-ə çatıb
Digər ölkələr
- 02 fevral, 2026
- 10:39
Filippində "Trisha Kerstin 3" adlı "Ro-Ro" tipli bərənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 43-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "GMA News" telekanalı sahil mühafizə xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Bazar ertəsi Basilan əyalətində Baluk adası yaxınlığındakı sularda daha üç nəfərin meyiti aşkarlanıb.
Son xəbərlər
11:15
"Xankəndi" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndiribFutbol
11:15
Azərbaycanda innovasiya qanunvericiliyi daha da təkmilləşdiriləcəkİKT
11:15
Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
11:14
Qardabanidə qızqaçırma faktı ilə bağlı üç nəfər saxlanılıbRegion
11:11
"Neftçi" cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıbFutbol
11:07
Foto
Türkiyədə iki avtobus toqquşub, 18 nəfər yaralanıbRegion
11:05
Azərbaycan çempionatları tarixində het-trik edən legioner futbolçuların sayı 50-yə çatıbFutbol
11:02
İRİA: "Digital Bridge" vasitəsilə 2 milyarddan artıq əməliyyat həyata keçirilibİKT
11:00