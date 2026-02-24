Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparılıb
Hadisə
- 24 fevral, 2026
- 18:34
DTX tərəfindən Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparıldığı məlum olub.
"Report"un məlumatına görə, Gültəkin Hacıbəyli şahid qismində ifadə verməyə dəvət olunub.
Məlumata görə, Gültəkin Hacıbəyli Ramiz Mehdiyev və digərləri barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış cinayət işi çərçivəsində DTX-yə dəvət olunub.
