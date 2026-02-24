İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparılıb

    DTX tərəfindən Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparıldığı məlum olub.

    "Report"un məlumatına görə, Gültəkin Hacıbəyli şahid qismində ifadə verməyə dəvət olunub.

    Məlumata görə, Gültəkin Hacıbəyli Ramiz Mehdiyev və digərləri barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış cinayət işi çərçivəsində DTX-yə dəvət olunub.

    СГБ провела обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли

