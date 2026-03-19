    Daxili siyasət
    • 19 mart, 2026
    • 11:08
    Azərbaycanda sabahdan 11 günlük tətil başlayır

    Azərbaycanda sabahdan başlayaraq şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla ardıcıl 11 günlük bayram tətili başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu il Novruz və Ramazan bayramlarının eyni tarixlərə təsadüf etməsi səbəbindən qeyri-iş günlərinin sayı artıb.

    Belə ki, martın 20-24-ü Novruz bayramı günləridir. Bu tarixlərdən 21 və 22-si şənbə və bazar günlərinə düşdüyü üçün Əmək Məcəlləsinə əsasən, 25 və 26 mart da qeyri-iş günü hesab olunur.

    Bundan əlavə, Ramazan bayramı günlərinin də qeyri-iş günləri ilə üst-üstə düşməsi səbəbindən növbəti iş günləri – 27 və 30 mart tarixləri də istirahət günü elan edilib.

    Martın 31-i isə bayramdan sonra ilk iş günü hesab edilir.

    Qeyri-iş günləri (2026) Novruz Bayramı Ramazan Bayramı
    В Азербайджане с 20 марта начинаются 11-дневные каникулы

    Sayca beşinci KOB evi Gəncədə istifadəyə verilib

    Azərbaycan Badminton Federasiyası qadın və yeniyetmə məhkumlar üçün yarış keçirib

    Bakıda Novruz şənliyi keçirilib

    Hökumət üzvlərinin apreldə keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    "Araz-Naxçıvan"ın iki legionerinə milli komandalarından dəvət gəlib

    İran BƏƏ-dən ABŞ-nin hücumlarına yardım etdiyinə görə təzminat tələb edir

    XRİTDX daha bir universitet ilə birgə laboratoriyalar yaradacaq

    Əraqçi: Pentaqonun 200 milyard dollara ehtiyacı olduğu barədə məlumatlar aysberqin görünən tərəfidir

