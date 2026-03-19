В Азербайджане с 20 марта начинаются 11-дневные каникулы
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 11:26
В Азербайджане с 20 марта начинаются 11-дневные праздничные каникулы.
Как сообщает Report, в этом году праздники Новруз и Рамазан пришлись на одни и те же даты, что увеличило количество нерабочих дней.
Новруз отмечается 20-24 марта. Поскольку 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, согласно Трудовому кодексу, нерабочими также объявлены 25 и 26 марта.
Кроме того, в связи с совпадением дней праздника Рамазан с выходными, 27 и 30 марта также объявлены нерабочими днями.
Первым рабочим днем после каникул будет 31 марта.
