В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Рамиза Мехдиева и других лиц, СГБ провела обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли, и она была приглашена для дачи показаний в качестве свидетеля.

Как сообщает Report, Гюльтекин Гаджибейли была допрошена в качестве свидетеля.