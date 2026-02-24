СГБ провела обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли
Происшествия
- 24 февраля, 2026
- 18:39
В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Рамиза Мехдиева и других лиц, СГБ провела обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли, и она была приглашена для дачи показаний в качестве свидетеля.
Как сообщает Report, Гюльтекин Гаджибейли была допрошена в качестве свидетеля.
Последние новости
18:55
В Шамкире произошло ДТП, есть пострадавшиеПроисшествия
18:42
Армения запросила у ЕС поддержку для противодействия вмешательству РФ в местные выборыВ регионе
18:40
Фото
Сахиба Гафарова: Азербайджан и Турция активно развивают межпарламентские связиМилли Меджлис
18:39
СГБ провела обыск в доме Гюльтекин ГаджибейлиПроисшествия
18:32
В Баку прошло 10-ое трехстороннее заседание парламентов Азербайджана, Турции и ГрузииМилли Меджлис
18:26
Фото
В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюльВнешняя политика
18:20
Объявлен график приема граждан в Администрации президента на мартВнутренняя политика
18:19
Фото
Азербайджан и Goldman Sachs обсудили перспективы сотрудничестваФинансы
18:16