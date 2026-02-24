Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    СГБ провела обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли

    Происшествия
    • 24 февраля, 2026
    • 18:39
    В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Рамиза Мехдиева и других лиц, СГБ провела обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли, и она была приглашена для дачи показаний в качестве свидетеля.

    Как сообщает Report, Гюльтекин Гаджибейли была допрошена в качестве свидетеля.

    Гюльтекин Гаджибейли СГБ обыск Рамиз Мехтиев
    Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparılıb

