В Италии прошли студенческие протесты

В нескольких городах Италии прошли студенческие демонстрации, участники требовали увеличить финансирование образования и сократить расходы на вооружения.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские медиа, протесты последовали за несколькими днями захвата школ и столкновений в Турине, где молодые люди в масках повредили школьные здания, разбили окна и использовали огнетушители.

По меньшей мере один учитель, сотрудник школы и офицер карабинеров получили ранения в ходе инцидентов в городе.

В ходе акций в Турине протестующие бросали камни и яйца в полицию, а в Риме - петарды и другие предметы в сотрудников службы безопасности.

Демонстрации также состоялись в Генуе, Венеции, Падуе и Тревизо. В Кальяри акцию назвали "Днем против Мелони".