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    В Италии прошли студенческие протесты

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    • 16 октября, 2026
    • 18:18
    В Италии прошли студенческие протесты

    В нескольких городах Италии прошли студенческие демонстрации, участники требовали увеличить финансирование образования и сократить расходы на вооружения.

    Как сообщает Report со ссылкой на итальянские медиа, протесты последовали за несколькими днями захвата школ и столкновений в Турине, где молодые люди в масках повредили школьные здания, разбили окна и использовали огнетушители.

    По меньшей мере один учитель, сотрудник школы и офицер карабинеров получили ранения в ходе инцидентов в городе.

    В ходе акций в Турине протестующие бросали камни и яйца в полицию, а в Риме - петарды и другие предметы в сотрудников службы безопасности.

    Демонстрации также состоялись в Генуе, Венеции, Падуе и Тревизо. В Кальяри акцию назвали "Днем против Мелони".

    Акции протеста Италия
    İtaliyada tələbə nümayişləri keçirilib
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