На трассе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть погибший
Происшествия
- 16 октября, 2026
- 18:25
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На платной автомобильной дороге Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Согласно информации, водитель самосвала марки Mercedes потерял управление, в результате автомобиль перевернулся.
Спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС извлекли из деформированного автомобиля тело погибшего водителя Тургая Гасымова (1995 г.р.).
В связи с происшествием соответствующими органами проводится расследование.
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