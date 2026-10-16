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    На трассе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть погибший

    Происшествия
    • 16 октября, 2026
    • 18:25
    На трассе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть погибший

    На платной автомобильной дороге Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Согласно информации, водитель самосвала марки Mercedes потерял управление, в результате автомобиль перевернулся.

    Спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС извлекли из деформированного автомобиля тело погибшего водителя Тургая Гасымова (1995 г.р.).

    В связи с происшествием соответствующими органами проводится расследование.

    МЧС Азербайджана Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сумгайыт
    Bakı-Quba yolunda yük maşını aşıb, ölən var
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