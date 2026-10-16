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    Bakı-Quba yolunda yük maşını aşıb, ölən var

    Hadisə
    • 16 oktyabr, 2026
    • 18:13
    Bakı-Quba yolunda yük maşını aşıb, ölən var

    Bakı-Quba ödənişli avtomobil yolunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Hadisə yerinə FHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzinin xilasediciləri cəlb edilib. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, "Mercedes" markalı özuqaldıran yuk avtomobili idarəetməni itirərək aşıb və 1 nəfərin meyiti avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

    Xilasedicilər xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə 1995-ci il təvəllüdlü Qasimov Turqay Əhməd oğlunun meyitini deformasiyaya uğramış avtomobildən çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

    Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Ödənişli avtomagistral Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    На трассе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть погибший
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