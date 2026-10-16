Талех Кязымов: Рост цен на нефть и газ увеличивает профицит текущего баланса Азербайджана

Рост цены Azeri Light на $10 за баррель увеличивает годовой профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на $1,2 млрд.

Как передает Report, об этом глава Центрального банка Талех Кязымов заявил в интервью журналу Global Finance.

По его словам, подорожание природного газа на $50 за 1000 кубометров дает прирост профицита примерно на $900 млн.

Кязимов отметил, что около 80% ненефтяного импорта Азербайджана приходится на страны-импортеры энергоносителей. "Поэтому рост цен на нефть на 10% повышает инфляцию наших торговых партнеров примерно на 0,67%. Здесь большую часть давления поглощает номинальный эффективный курс", - сказал он.

По словам главы ЦБА, стабильность валютного курса является основным номинальным якорем: "Там, где торговля - доминирующий канал передачи, стабильный номинальный курс нейтрализует большую часть импортируемой инфляции, и ожидания остаются в коридоре 4±2%. В то же время коридор учетной ставки обеспечивает предсказуемую передачу политических решений. Третий фактор - буферные резервы: наши стратегические валютные резервы в первом полугодии выросли на $700 млн, достигнув к концу июня $85,8 млрд, что превышает 125% ВВП и составляет около 400% широкой денежной массы", - отметил Кязымов.