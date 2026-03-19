XRİTDX daha bir universitet ilə birgə laboratoriyalar yaradacaq
- 19 mart, 2026
- 11:12
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) ilə Odlar Yurdu Universiteti birgə laboratoriyaların qurulması və ixtisaslı mütəxəssislərin yetişdirilməsi sahələrində əməkdaşlığa start verib.
"Report" Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu XRİTDX və universitet arasında imzalanan əməkdaşlıq haqqında Memorandumda öz əksini tapıb.
Bundan əlavə, tərəflər XRİTDX-nın dəstəyi ilə universitetdə mövcud təhsil proqramlarının yenilənməsi, ustad dərslərinin təşkili, həmçinin tələbələrin praktika imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyət göstərəcəklər.
Memoranduma XRİTDX-nin rəisi general-leytenant İlqar Musayev və Odlar Yurdu Universitetinin rektoru professor Əhməd Vəliyev imza atıb.
Vurğulanır ki, sözügedən memorandum "Azərbaycan Respublikasının informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizliyə dair 2023–2027-ci illər üçün Strategiyası"nın müəyyən etdiyi hədəflərə müvafiq olaraq özəl ali təhsil müəssisələrində yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasını, informasiya texnologiyaları və kibertəhlükəsizlik sahəsində innovativ işlərin aparılmasını, eləcə də məlumat və təcrübə mübadiləsinin reallaşdırılmasını nəzərdə tutur.
Xatırladaq ki, keçən ayın əvvəlində Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Bakı Ali Neft Məktəbində (BANM) "İnformasiya Təhlükəsizliyi Testləri" laboratoriyası istifadəyə verilib.