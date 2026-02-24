Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilib
Milli Məclis
- 24 fevral, 2026
- 18:09
Milli Məclisdə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin Xarici əlaqələr komitələrinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, iclasda regionda və dünyadakı geosiyasi proseslər, Ukrayna-Rusiya və İsrail-Fələstin müharibələrinin diplomatik yollarla həlli müzakirə edilib.
Komitələrin iclasında həmçinin üç ölkənin parlamentləri arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, regional təhlükəsizlik, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri və birgə layihələrlə əlaqədar təkliflər dinlənilib.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin növbəti - onbirinci üçtərəfli görüşünün Gürcüstanda keçirilməsi qərara alınıb.
Son xəbərlər
18:34
Gültəkin Hacıbəyli DTX-də dindirilibHadisə
18:19
"Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Turan Tovuz"un müdafiəsini yarmaq çox çətindirFutbol
18:18
Foto
Fuad Oktay: Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq sabitlik amili kimi çıxış edirMilli Məclis
18:14
Almaniyada nəqliyyat işçiləri ikigünlük tətil keçirəcəkDigər ölkələr
18:09
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilibMilli Məclis
18:07
PA-nın mart ayı üzrə vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıbDigər
18:04
Foto
Azərbaycan "Goldman Sachs" ilə əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçiribMaliyyə
17:59
Foto
Qazaxıstanın Ali Audit Palatası Azərbaycanın Hesablama Palatasının maliyyə hesabatlarını audit edibMaliyyə
17:55
Foto