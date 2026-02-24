Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclis
    • 24 fevral, 2026
    • 18:09
    Milli Məclisdə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin Xarici əlaqələr komitələrinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iclasda regionda və dünyadakı geosiyasi proseslər, Ukrayna-Rusiya və İsrail-Fələstin müharibələrinin diplomatik yollarla həlli müzakirə edilib.

    Komitələrin iclasında həmçinin üç ölkənin parlamentləri arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, regional təhlükəsizlik, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri və birgə layihələrlə əlaqədar təkliflər dinlənilib.

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin növbəti - onbirinci üçtərəfli görüşünün Gürcüstanda keçirilməsi qərara alınıb.

    Azərbaycan Gürcüstan Türkiyə
    В Баку прошло 10-ое трехстороннее заседание парламентов Азербайджана, Турции и Грузии
    Azerbaijan hosts 10th trilateral meeting of foreign affairs committees

