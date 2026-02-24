В Баку прошло 10-ое трехстороннее заседание парламентов Азербайджана, Турции и Грузии
Милли Меджлис
- 24 февраля, 2026
- 18:32
В Милли Меджлисе состоялось 10-ое трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.
Как сообщает Report, на заседании обсуждались геополитические процессы в регионе и мире, а также возможности дипломатического урегулирования российско-украинского и израильско-палестинского конфликтов.
На заседании комитетов обсуждались укрепление политического диалога между парламентами трех стран, региональная безопасность, экономическое сотрудничество и совместные проекты.
Было принято решение о проведении следующего - 11-го трехстороннего заседания комиссии в Грузии.
