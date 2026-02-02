Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 43
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 10:27
Число погибших в результате крушения парома типа "Ro-Ro" под названиемм Trisha Kerstin 3 на Филиппинах возросло до 43.
Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал GMA News со ссылкой на службу береговой охраны.
В понедельник в водах у острова Балук в провинции Басилан были обнаружены тела еще трех погибших.
"Сначало было обнаружено тело одного из погибших. Затем примерно в 10:28 утра поступило сообщение об обнаружении еще двух тел на острове Матаджа, провинция Басилан. В координации с провинциальным управлением по снижению рисков стихийных бедствий корабль BRP Capones отправился на остров Матаджа для извлечения тел с целью их идентификации и надлежащего захоронения", - сообщили в службе.
Последние новости
10:52
Фото
В Баку проходит 11-й Форум молодежи АзербайджанаВнутренняя политика
10:36
Внесены изменения в оформление больничных листов в связи с травмойЗдоровье
10:36
Новые подробности трагедии в Джалилабаде: мужчина, напавший на племянников, был пьян - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:27
Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 43Другие страны
10:26
Кабмин утвердил новые правила ввоза мобильных устройств для личного пользованияБизнес
10:25
Фото
В Париже оценили вклад Азербайджана в рамках председательства в МТФИнфраструктура
10:11
В Гедабее 12-летний ребенок умер от отравления угарным газомПроисшествия
10:10
Из-за циклона "Фития" на Мадагаскаре три человека погибли, 28 тыс. пострадалиДругие страны
10:02