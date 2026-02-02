Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 43

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Число погибших в результате крушения парома типа "Ro-Ro" под названиемм Trisha Kerstin 3 на Филиппинах возросло до 43.

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал GMA News со ссылкой на службу береговой охраны.

    В понедельник в водах у острова Балук в провинции Басилан были обнаружены тела еще трех погибших.

    "Сначало было обнаружено тело одного из погибших. Затем примерно в 10:28 утра поступило сообщение об обнаружении еще двух тел на острове Матаджа, провинция Басилан. В координации с провинциальным управлением по снижению рисков стихийных бедствий корабль BRP Capones отправился на остров Матаджа для извлечения тел с целью их идентификации и надлежащего захоронения", - сообщили в службе.

