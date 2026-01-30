Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах превысило 30 человек

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 18:05
    Число погибших в результате крушения парома типа "Ro-Ro" под названиемм Trisha Kerstin 3 на Филиппинах возросло до 31 после того, как были обнаружены еще два тела.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Береговую охрану Филиппин (PCG).

    Отмечается, что по меньшей мере 316 человек были спасены.

    Поисковые операции продолжаются, а расследование ведется для установления точного числа пропавших без вести.

    Паром следовал из города Замбоанга (Филиппины) на остров Холо. Он потерпел крушение у острова Балук.

    Филиппины паром крушение жертвы
    Лента новостей