Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    AP: У побережья Филиппин при крушении парома погибли семь человек

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 03:56
    AP: У побережья Филиппин при крушении парома погибли семь человек

    Межостровной паром, на борту которого находились более 350 человек, затонул у побережья Филиппин, как минимум 7 человек погибли.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

    По их информации, спасателям также удалось эвакуировать 215 пассажиров. В береговой охране Филиппин заявили, что грузопассажирский паром столкнулся с техническими неполадками у островной провинции Басилан.

    Агентство пока не привело информацию о дальнейших спасательных работах.

    Филиппины паром крушение

    Последние новости

    04:17

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Другие страны
    03:56

    AP: У побережья Филиппин при крушении парома погибли семь человек

    Другие страны
    03:55

    Писториус: Трампу стоит извиниться за слова о роли НАТО в операции в Афганистане

    Другие страны
    03:23

    Израиль откроет КПП "Рафах" в ограниченном режиме и под своим полным контролем

    Другие страны
    02:46

    В США из-за снежной бури без света остались более миллиона потребителей - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    02:18

    ВОЗ отвергла критику США по поводу своего реагирования на пандемию

    Другие страны
    01:57

    Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    01:37

    Абдель Фаттах: Урегулирование ситуации в Судане предложено при посредничестве Турции

    Другие страны
    01:29

    CNN: В США в зоне снежной бури погибли семь человек

    Другие страны
    Лента новостей