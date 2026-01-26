AP: У побережья Филиппин при крушении парома погибли семь человек

Межостровной паром, на борту которого находились более 350 человек, затонул у побережья Филиппин, как минимум 7 человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их информации, спасателям также удалось эвакуировать 215 пассажиров. В береговой охране Филиппин заявили, что грузопассажирский паром столкнулся с техническими неполадками у островной провинции Басилан.

Агентство пока не привело информацию о дальнейших спасательных работах.