AP: У побережья Филиппин при крушении парома погибли семь человек
- 26 января, 2026
- 03:56
Межостровной паром, на борту которого находились более 350 человек, затонул у побережья Филиппин, как минимум 7 человек погибли.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
По их информации, спасателям также удалось эвакуировать 215 пассажиров. В береговой охране Филиппин заявили, что грузопассажирский паром столкнулся с техническими неполадками у островной провинции Басилан.
Агентство пока не привело информацию о дальнейших спасательных работах.
