İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Almaniyada nəqliyyat işçiləri ikigünlük tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 18:14
    Almaniyada nəqliyyat işçiləri ikigünlük tətil keçirəcək

    Almaniyada fevralın 27-28-də ictimai nəqliyyat işçilərinin tətil keçirəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Spiegel" nəşri məlumat yayıb.

    Tətillər əməkhaqqının artırılması ilə bağlı davam edən danışıqlar fonunda ictimai nəqliyyat işçilərinin Ver.di həmkarlar ittifaqı tərəfindən elan edib. Tətillərin Almaniyanın demək olar ki, bütün əyalətlərini əhatə edəcəyi ilə əlaqədar iki gün ərzində ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin dayandırılacağı gözlənilir.

    Lakin tətil "Deutsche Bahn"ın operatoru olduğu nəqliyyata, xüsusilə "S-Bahn" şəhərətrafı elektrik qatarlarına təsir etməyəcək.

    Tətil Aşağı Saksoniyada keçirilməyəcək, çünki orada martın sonunadək tətilin keçirilməməsi barədə razılıq əldə olunub.

    Almaniya nəqliyyat Tətil
    В Германии работники общественного транспорта проведут двухдневные забастовки

    Son xəbərlər

    18:34

    Gültəkin Hacıbəyli DTX-də dindirilib

    Hadisə
    18:19

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Turan Tovuz"un müdafiəsini yarmaq çox çətindir

    Futbol
    18:18
    Foto

    Fuad Oktay: Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq sabitlik amili kimi çıxış edir

    Milli Məclis
    18:14

    Almaniyada nəqliyyat işçiləri ikigünlük tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilib

    Milli Məclis
    18:07

    PA-nın mart ayı üzrə vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Digər
    18:04
    Foto

    Azərbaycan "Goldman Sachs" ilə əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Qazaxıstanın Ali Audit Palatası Azərbaycanın Hesablama Palatasının maliyyə hesabatlarını audit edib

    Maliyyə
    17:55
    Foto

    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti